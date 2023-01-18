Подросток прыгал по крышам вагонов метро и делал сальто на станции «Киевская» в Москве

Полиция задержала подростка, который прыгал по крышам вагонов метро на станции Киевской в Москве Фото: стоп-кадр из видео

Полицейские задержали подростка, который пробежался по крышам выгонов метро на станции «Киевская» в Москве. 17-летний парень признался, что сделал это, чтобы потом разметить ролик в социальных сетях, передает «МВД Медиа».

На станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии молодой человек перелез через ограждение перехода и спустился на крышу стоявшего электропоезда. После этого он перебежал на следующий вагон, сделал с него сальто на платформу и сбежал.

Сотрудники УВД на Московском метрополитене установили личность нарушителя и доставили его в отдел полиции. В отношении 17-летнего жителя Новой Москвы, умышленно нарушившего требования транспортной безопасности, составили протокол об административном правонарушении. Материалы также направили в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее KP.RU писал, что в столице задержали двух зацеперов, прокатившихся в метро. Один из них оказался несовершеннолетним. Более того, подросток был пьян.