В девяти парках Москвы организуют места для крещенских купаний

Священнослужители проведут молебен у каждой майны и освятят воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 18 и 19 января на водоемах в девяти городских парках организуют места для крещенских купаний. Там установят майны, пункты обогрева и теплые раздевалки, сообщили на сайте столичной мэрии.

Горожане смогут окунуться в ледяную воду в день празднования Крещения Господня в «Скольниках», в парках «Фили», «Северное Тушино», «Митино» «Царицыно», в зонах отдыха «Борисовские пруды», «Левобережье», «Терлецкая дубрава», а также в Воронцовском парке.

К каждой купели и проруби сделают безопасные и удобные подходы, например, специальные настилы, перила и лестницы. Следить за безопасностью на площадках будут спасатели, сотрудники полиции и врачи.

Предварительно, на всех водоемах, где пройдут крещенские купания, проверили качество воды. Нарушений выявлено не было. Накануне праздника священнослужители проведут молебен у каждой майны и освятят воду.

Крещение Господне – это один из главных христианских праздников, который ежегодно отмечают 19 января. Согласно Евангелие, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан.

Ранее KP.RU писал, где купаться на Крещение в Московском регионе. В 2023 году префектуры и управы подготовили 46 площадок для крещенского обряда в десяти столичных округах.