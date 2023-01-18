Сразу 45 автобусных маршрутов будут работать до 03:00 на Крещение в Москве Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В ночь на 19 января в Москве будут работать дольше обычного сразу 45 автобусных маршрутов. Их время работы увеличится до 03:00, чтобы большинство людей, отправившихся на Крещенские купания, могли вернуться домой на общественном транспорте. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как отметили в ведомстве, всего на этих 45 маршрутах будет более 200 автобусов, и это не считая 15 регулярных ночных маршрутов, которые и так ездят по городу каждую ночь. Также в Москве изменится схема движения маршрутов №№ 49 и 883 возле санатория «Узкое» и Мещерского пруда, и в целом будет изменено движение возле большинства мест для Крещенских купаний.

С полным списком изменений в дорожном движении Москвы можно ознакомиться в источнике, однако мы перечислим автобусные маршруты, которые будут работать ночью 19 января до 03:00. Это №№: м77, м82, м86, 10, т21, 48, т 52, т57, т64, т70, т73, т76, 90, 127, 281, 420, 614, 638, 652, 653, 721, 750, 792, 804, 892, 17, с19, т22, 49, 73, 79, 102, 173, 210, 228, 257, 508, 512, 577, 691, 874к, 875, 883, 958, 1004.

Ранее KP.RU сообщал о том, где в Москве организовали специальные места для Крещенских купаний. Напомним, купаться в необорудованных местах запрещено и опасно для жизни!