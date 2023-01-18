На Крещение в Москве перекроют движение на нескольких улицах

Ограничения будут действовать в период с 18:00 18 января до 06:00 19 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в связи празднованием Крещения Господня ограничат движение на нескольких улицах, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, с 17:00 18 января до 06:00 19 января перероют участок Санаторной аллеи от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с Тютчевской аллеей, а также участок Тютчевской аллеи до пересечения с Севастопольским проездом.

Кроме того, с 18:00 до 06:00будет закрыт въезд с Торговой улицы на Проектируемый проезд №6718 и въезд с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу. Нельзя будет проехать по Мещерскому проспекту от Прудовой улицы до Воскресенской улицы, а также по Мещерскому проспекту в сторону 1-го Дачно-Мещерского проезда от Палисадной улицы до 1-го Дачно-Мещерского проезда.

При осложнении дорожно-транспортной ситуации возможны дополнительные перекрытия. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты.

Ранее KP.RU писал, что движение перекроют на участке Комсомольской площади в Москве ночью 19 и 24 января из-за строительных работ.