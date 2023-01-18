На Крещение в Москве 16 маршрутов будут работать до утра

На Крещение в Москве будут работать регулярные ночные маршруты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 18 на 19 января 45 маршрутов наземного транспорта будут работать до 3 часов. Это сделано для того, чтобы все желающие смогли спокойно добраться домой после праздничных служб в храмах и купаний. Также несколько маршрутов будут развозить людей всю ночь, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сразу 45 маршрутов продлят работу в крещенскую ночь. Еще 16 регулярных ночных маршрутов будут работать до утра. Это м40 и с н1 по н15.

Ранее KP.RU сообщал, что на Крещение в Москве перекроют движение на нескольких улицах. Так, с 17:00 18 января перероют участок Санаторной аллеи от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с Тютчевской аллеей, а также участок Тютчевской аллеи до пересечения с Севастопольским проездом. Будет закрыт въезд с Торговой улицы на Проектируемый проезд №6718 и въезд с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу. Также проехать нельзя будет по нескольким участкам Мещерского проспекта. Ограничения будут действовать до 06:00 19 января.