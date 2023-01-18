Сергей Собянин: дублер Боровского шоссе построят в Новой Москве в 2023 году

Дублер пройдет от участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и примкнет к трассе Московский – Рассказовка. Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

В Новой Москве в 2023 году появится новый дублер Боровского шоссе. Новая дорога пройдет от участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и примкнет к трассе Московский – Рассказовка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Протяженность дублера составит 1,6 км. Он разгрузит магистраль, а также соединит поселение Внуковское с западным районом столицы Ново-Переделкино. Трасса будет двухполосной с тротуаром и современным освещением.

В настоящий момент на дорожном объекте выполнено более 50% работ. Специалисты подготовили земляное полотно, уложили песок, цементобетонное основание и нижний слой асфальта, а также частично установили инженерные коммуникации и приступили к возведению пешеходной зоны.

Собянин напомнил, что с момента присоединения Троицкого и Новомосковского округов к столице построили более 350 км дорог. До конца 2025 года в эксплуатацию планируют ввести еще 90 км дорожного полотна.

Как писал KP.RU, новый путепровод открыли в поселке Коммунарка. Он появился на пересечении улицы Александры Монаховой со строящимися магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и наземным участком Сокольнической линии метро.