В Балашихе в многоэтажках установят более 3 тысяч камер видеонаблюдения

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В Балашихе станет безопаснее. К весне тысячу многоквартирных домов в разных микрорайонах города высотностью от 5 этажей подключат к системе видеонаблюдения. Установкой оборудования занимается МТС.

Планируется, что в общей сложности к марту будут подключены свыше 3 тысяч камер в разных микрорайонах. Запись видео будет вестись в круглосуточном режиме. Картинка будет передаваться в Центр хранения и обработки данных Московской области. Видеозаписи будут храниться в архиве в течение месяца. В случае какого-либо происшествия видео может быть использовано правоохранителями.

- Безопасность местных жителей – одна из важнейших наших задач. По разным данным, благодаря системам видеонаблюдения удается снизить уровень преступности на 30%, - отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров. И добавил, что власти продолжат заниматься установкой видеонаблюдения в жилых домах.

- Видеонаблюдение – эффективный способ обеспечить безопасность в различных ситуациях, особенно на дорогах, в городских парках, дворах, торговых центрах, местах массового скопления людей. У нас больший опыт в проектах по созданию систем видеонаблюдения в Москве, столичной области и других регионах России. Это наш пятый проект в регионе после Москвы, Электростали, Реутово и Жуковском. Мы рады участвовать в обеспечении безопасности теперь и в самом крупном подмосковном городе, – сообщил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.