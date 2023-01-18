Автомобиль сбил велосипедиста на Болотниковской улице в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве водитель легковушки сбил велосипедиста на Болотниковской улице в районе дома 36, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры во вторник, 18 января.

На представленных Дептрансом кадрах видно, как человек на велосипеде наискось переезжает дорогу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него влетает автомобиль. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Движение на Болотниковской улице свободное.

Ранее KP.RU писал, что автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с «Газелью» на Ставропольской улице в Москве. Предварительно, пострадали несколько человек. Еще одно ДТП произошло на Ленинградском проспекте: там столкнулись сразу пять автомобилей. Транспортные средства заняли несколько полос проезжей части.