Пассажиры «Аэроэкспресса теперь смогут пользоваться системой биометрической оплаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На «Аэроэкспрессе» заработала Система биометрической оплаты. Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, к ней подключили по два крайних турникета в Северном и Южном железнодорожных терминалах в аэропорту Шереметьево.

Пассажиры легко смогут найти терминалы, в которых можно расплатиться «взглядом». Их обозначили черными стикерами.

На один месяц оплату по биометрии в «Аэроэкспрессе» сделали выгоднее — такие поездки до 16 февраля будут стоить дешевле обычных на 50 рублей.

Чтобы пользоваться биометрией пассажирам не нужно повторно регистрироваться в системе. Тем, же кто раньше не использовал сервис в метро и на МЦК, доступно подключение в приложении «Метро Москвы».

Однако оплата по биометрии пока что имеет ряд ограничений. Сервис доступен только для поездок в вагоне стандартного класса. При поездке на «Аэроэкспрессе» со станций D1 к валидатору нужно приложить ту же банковскую карту, которая привязана к биометрии.

Ранее KP.RU писал, что системой оплаты метро по биометрии в 2022 году в Москве воспользовались 32 миллиона раз.