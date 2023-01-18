Юрист Чернышук рассказал москвичам о способах лечиться в частных клиниках по полису ОМС Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бесплатное лечение можно получать не только в государственных поликлиниках и больницах, но и в частных медицинских центрах и клиниках. За ними можно даже закрепиться, и получать качественную медпомощь на регулярной основе. Как это сделать - рассказал в эфире «Радио 1» директор коллегии юристов «Право на здоровье», врач-юрист Николай Чернышук.

Прежде всего необходимо понимать, что по полису ОМС услуги оказывают не только госучреждения из сферы здравоохранения, но и частные тоже, если они внесены в реестр территориального фонда ОМС, и оказывают амбулаторно-поликлинические услуги. Так делают не все частные медицинские организации, но найти их можно без особых проблем.

Проще всего убедиться в том, что клиника работает по ОМС, позвонив в регистратуру и спросив напрямую. Однако бывает такое, что частная клиника может отказать вам в бесплатном приёме. Это делается не из-за жадности, а из-за квот - частные медцентры имеют ограниченное количество возможных бесплатных приёмов.

Если же вы закрепитесь за частной клиникой, то отказать вам не смогут даже в случае если квоты исчерпаны. Однако тут есть свои минусы - вы можете рассчитывать только на те услуги, которые оказывает клиника, а также не сможете вызвать на дом врача.

Чернышук отметил, что сейчас в Москве около 40 % медицинских организаций, оказывающих услуги по полису ОМС, это частные компании, а не государственные.

Ранее KP.RU сообщал о том, что врач из Москвы призывает людей не пытаться лечить тяжёлые болезни купанием зимой в проруби, а обращаться за помощью к специалистам.