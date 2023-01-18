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НовостиПроисшествия18 января 2023 13:34

Домогавшегося до малолетней родственницы своей сожительницы педофила задержали в Москве

Преступления против половой неприкосновенности ребёнка совершались четыре года
Сергей КУДРИН
Домогавшегося до малолетней родственницы своей сожительницы педофила задержали в Москве

Домогавшегося до малолетней родственницы своей сожительницы педофила задержали в Москве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские следователи занимаются расследованием уголовного дела, возбуждённого против 55-летнего жителя столицы. Мужчину обвиняют в сексуальных домогательствах и иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней родственницы его сожительницы, которые совершались на протяжении четырёх лет. Об этом пишет пресс-служба СК Москвы.

По предварительным данным, преступления против половой неприкосновенности девочки совершались с 2016 по 2020 годы, в одной из квартир в Зеленограде. Малолетняя не понимала, в силу возраста, что мужчина делает что-то плохое, и рассказала об этом своим родителям и учителю только недавно. Те сразу обратились к правоохранителям, было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

При этом педофил попытался уехать из России, однако его попытку быстро пресекли, а самого мужчину задержали. Сейчас он заключён под стражу, уточняется возможность совершения им других, похожих преступлений.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали педофила, втиравшегося в соцсетях в доверие к детям и рассылавшего им порнографические фото.