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НовостиОбщество18 января 2023 15:11

Расписание поездов на Киевском направлении изменят на 16 часов 22 января

В это время рабочие будут модернизировать систему управления движением поездов для запуска D4
Мила ГЕНЬ
Расписание поездов на Киевском направлении изменят на 16 часов 22 января

Расписание поездов на Киевском направлении изменят на 16 часов 22 января

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 01:00 до 17:00 22 января на Киевском направлении изменится расписание поездов. Будет закрыт один главный путь на участке от Киевского вокзала до Очаково. В это время железнодорожники займутся модернизацией системы управления движением поездов для запуска D4, рассказали в дептрансе Москвы.

На период работ транспорт будет следовать по двум оставшимся путям: поезда в область поедут по второму пути, в Москву — по третьему. При этом часть поездов будет отменена, а интервалы остальных увеличат до 20 минут. Составы в сторону Москвы не будут останавливаться на станции Поклонная.

Также скорректировано расписание Аэроэкспрессов. До обеда некоторые рейсы в оба направления из и в аэропорт Внуково отменят.

Модернизацию проведут в выходной день, чтобы неудобства затронули наименьшее количество пассажиров.

Ранее KP.RU сообщал, что ночное расписание некоторых пригородных поездов трех направлений МЖД изменят с 22 по 27 января.