Расписание поездов на Киевском направлении изменят на 16 часов 22 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 01:00 до 17:00 22 января на Киевском направлении изменится расписание поездов. Будет закрыт один главный путь на участке от Киевского вокзала до Очаково. В это время железнодорожники займутся модернизацией системы управления движением поездов для запуска D4, рассказали в дептрансе Москвы.

На период работ транспорт будет следовать по двум оставшимся путям: поезда в область поедут по второму пути, в Москву — по третьему. При этом часть поездов будет отменена, а интервалы остальных увеличат до 20 минут. Составы в сторону Москвы не будут останавливаться на станции Поклонная.

Также скорректировано расписание Аэроэкспрессов. До обеда некоторые рейсы в оба направления из и в аэропорт Внуково отменят.

Модернизацию проведут в выходной день, чтобы неудобства затронули наименьшее количество пассажиров.

Ранее KP.RU сообщал, что ночное расписание некоторых пригородных поездов трех направлений МЖД изменят с 22 по 27 января.