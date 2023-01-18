В Депздраве Москвы назвали оптимальную продолжительность купания в проруби на Крещение Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крещение, ночью 18-19 января многие жители столицы России отправятся к проруби. Специалисты Департамента здравоохранения Москвы назвали оптимальную продолжительность купания, с учётом особенностей возраста и здоровья.

Как заявляют в ведомстве, находиться в проруби можно до двух минут, а тем, кто окунается впервые, - не более 20-30 секунд. Однако куда важнее не соблюсти время, а заранее тщательно подготовиться. К Крещению специалисты рекомендуют регулярно проходить процедуры принятия воздушных ванн и контрастного душа, чтобы организм был готов к резким перепадам температур. Также обязательно проконсультироваться с врачом, прежде чем прыгать в прорубь.

В Депздраве столицы также перечислили ряд базовых правил для тех, кто планирует окунуться на Крещение в ледяную воду: не нырять с головой, в воду входить медленно и поэтапно, предварительно обязательно разогреть мышцы, и не растираться снегом. Раздеваться нужно частями, не скидывать с себя сразу всё.

Категорически запрещено окунаться людям с гипертонией, эпилепсией, ревматизмом, сахарным диабетом, болезнями мочевыделительной системы, простудой, любой почечной недостаточностью и беременностью.

Ранее KP.RU писал, что в этом году в Москве подготовлено 46 площадок для крещенского обряда.