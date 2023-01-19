Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 6:02

Детям с выбором профессиональной траектории поможет «Московская электронная школа»

Ученики с пятого по одиннадцатый класс могут получить рекомендации по образовательной вертикали
Роман ПОЛОСИКОВ
Детям с выбором профессиональной траектории поможет «Московская электронная школа»

Детям с выбором профессиональной траектории поможет «Московская электронная школа»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для учеников 5-11 классов стали доступны персональные рекомендации по выбору профессиональной траектории в сервисе «Московская электронная школа». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Сервис поможет детям сделать первые шаги к будущей профессии. Рекомендовать образовательную программу будут на основе его интересов. Получить рекомендации можно в сервисе «Портфолио учащегося».

Сервис предложит ученику заполнить анкету, в которой надо будет указать свои интересы, хобби и увлечения.

Ученикам с 5 по 8 класс помогут подобрать подходящие образовательные вертикали, а старшеклассникам дадут рекомендации по выбору профессиональных классов.

Ранее KP.RU писал, что ученики школ искусств Москвы в 2022 году получили более 25 тысяч наград. Дети участвовали в международных, региональных и всероссийских конкурсах.