Дептранс Москвы предупредил о пробках в семь баллов вечером 19 января 2023 года

Москвичей предупредили о пробках в семь баллов вечером 19 января 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

На данный момент движение в Москве оценивается на пять баллов. Вечером прогнозируется затруднение движения до семи баллов, об этом предупреждают в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы.

Сообщается о затруднении движения по направлению в центр Москвы на: шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах и МКАД. В столице местами идут осадки в виде дождя, а к вечеру из-за снижения температуры на дорогах может образоваться наледь.

Водителей просят быть внимательными и немного снизить привычную скорость, а также увеличить дистанцию между автомобилями. Не стоит и совершать резких маневров. На мостах и эстакадах стоит быть предельно аккуратными в таких погодных условиях.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 19 января ожидаются осадки и порывистый ветер. Днем будет температура выше нуля, а вечером столбик термометра может опуститься.