В рамках акции «Елочный круговорот» москвичи сдали в переработку более 14 тысяч новогодних деревьев

В рамках акции «Елочный круговорот» москвичи сдали более 14 тысяч хвойных деревьев Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Москве со 2 января по 26 февраля проходит традиционная акция «Елочный круговорот». На данный момент москвичи сдали уже более 14 тысяч хвойных деревьев, сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что такая акция проводится в столице уже восьмой раз. Все деревья из пунктов приема отправятся на переработку.

В столице открылось 600 пунктов приема. Люди сами выбирали расположение пунктов приема деревьев, участвуя в голосовании проекта «Активный гражданин».

Люди могут сдать елки, сосны и пихты, главное чтобы на них не было новогодней мишуры и прочих украшений.

После переработки щепу используют для подсыпки в вольерных комплексах и для обустройства экотроп.

Ранее KP.RU писал, что в Москве не зафиксировали фактов незаконной вырубки хвойных деревьев в предновогодние дни. Правоохранительные органы провели около 460 рейдов.