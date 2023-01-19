Пять новых выделенных полос на Волоколамском шоссе запустили в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на Волоколамском шоссе запустили пять новых выделенных полос для городского транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы.

В ведомстве отметили, что запуск выделенок позволит ускорить работу 11 маршрутов, сократить время в пути для более чем 100 тысяч пассажиров, а также даст более трех километров беспрепятственного движения для автобусов и электробусов.

Также в Дептрансе добавили, что введение в эксплуатацию одной такой полосы снижает вероятность ДТП с городским транспортом более чем на 30% и настолько же ускоряет движение транспорта между остановками.

Ранее KP.RU писал о том, где в 2023 году в Москве построят новые дороги. На МКАДе появятся три новые развязки, а также появится дублер Кутузовского проспекта. Всего в Москве около 97 километров магистралей.