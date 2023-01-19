Врач Полуэктов опроверг возможность смерти 16-летнего жителя Москвы от бессонницы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов прокомментировал недавнее событие, а именно - смерть 16-летнего жителя Москвы, страдавшего от редкого заболевания, характеризующегося невозможностью уснуть любыми методами. Полуэктов уверен, что не бессонница стала причиной гибели. Его слова передаёт издание РИА Новости.

Мальчик, страдавший от редкого, неизлечимого заболевания, называемого фатальной семейной бессонницей, не мог скончаться из-за самой невозможности поспать. Как уверяет Полуэктов, причиной смерти стало разрушение жизненно важных центров головного мозга, но никак не бессонница.

Как уточняет специалист, бессонница - это первый и весьма красноречивый признак того, что в организме повреждена центральная нервная система. После появления бессонницы быстро всплывают на поверхность и другие симптомы вроде нарушения двигательных и психических функций организма.

При этом заболевании пациенты живут очень не долго - до трёх лет максимум. При этом как следует изучить его учёным также не удаётся, потому что по всему миру это единичные случаи.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве скончался от последствий фатальной семейной бессонницы 16-летний школьник.