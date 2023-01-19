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НовостиОбщество19 января 2023 11:21

Департамент финансов Москвы эвакуировали из-за короткого замыкания

Возгорание не произошло
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Мила ГЕНЬ
Департамент финансов Москвы эвакуировали из-за короткого замыкания

Департамент финансов Москвы эвакуировали из-за короткого замыкания

Фото: Ольга Крыльцова

Департамент финансов Москвы эвакуировали из-за сообщения о пожаре. Как сообщили KP.RU в МЧС столицы, люди сами покинули здание на улице Бахрушина после сработавшей тревоги. ЧП обошлось без пострадавших.

Заявка в МЧС Москвы поступила в 13:23. Причиной сработавшей пожарной сигнализации стало короткое замыкание. Последующего возгорания не произошло. Пострадавших нет.

Ранее KP.RU сообщал, что посетителей и сотрудников кинотеатра «Иллюзион» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сигнал о заложенной бомбе поступил 15 января. На место выезжали кинологи, которые обследовали здание с целью обнаружения взрывных устройств.

Также ранее неизвестные сообщили о минировании всех торговых центров столицы. Эвакуировать людей не стали. При детальном осмотре зданий выяснилось, что взрывных устройств не было.