Овчинский: Помощь в оцифровке экспонатов Музея архитектуры оказал резидент ОЭЗ «Технополис Москва»

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Инвентаризация, автоматизация техпроцессов и контроль доступа к различным объектам становятся сегодня проще и удобнее с применением маркировки при помощи RFID-меток. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, такие метки используют, например, для музейных экспонатов.

«Резидент ОЭЗ Москвы помог оцифровать часть коллекции Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева, - отметил глава ведомства. - Для этого завод поставил учреждению несколько тысяч RFID-меток собственного производства».

Такой способ позволяет провести ревизию экспонатов в сжатые сроки, регистрацию их передачи на реставрацию, выездные выставки или в запасники. Кроме того, обеспечивает защиту музейных коллекций от непрошенных гостей.

Необходимую для этого технику размещают на входе и выходе выставочного зала и около касс. Созданная заводом «Микрон» система учета и контроля музейных ценностей состоит из набора радиочастотных меток для маркировки объектов, мобильного RFID-терминал сбора данных, RFID-принтера и отечественного программного обеспечения (ПО). Этот же производитель разработал противокражную рамку с RFID-антенной и считывателем.

Система работает просто. Каждый экспонат и товар получает индивидуальный номер и метку со всей информацией, зарегистрированную в базе данных программного комплекса и 1С. Данные мгновенно записываются и считываются с помощью RFID-оборудования и ПО. При этом в режиме реального времени проходит интеграция сведений в учетной программе. Если система зафиксирует несанкционированный вынос экспоната через противокражную рамку, тогда сообщение об этом поступит на пульт охраны и включится светозвуковая сигнализация.

Резидент ОЭЗ Москвы «Микрон» является крупнейшим российским производителем и экспортером микроэлектроники, а также одной из старейших компаний отрасли. Завод производит более 200 меток различных видов и модификаций - карт, бирок, маркировочных устройств и изделий.

«В прошлом году завод отметил 55-летний юбилей, а статус резидента столичной ОЭЗ был присвоен в 2015 году, - рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. - За это время компания инвестировала в развитие производства более 1,1 миллиарда рублей и создала свыше 1300 высококвалифицированных рабочих мест».