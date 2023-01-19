Охранник МГУ избил 72-летнюю сотрудницу физфака и сломал ей четыре пальца

Охранник МГУ сломал четыре пальца 72-летней сотруднице физфака Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Москве охранник МГУ избил 72-летнюю сотрудницу физфака. Она доставлена в травмпункт с переломами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

72-летняя инженер физфака МГУ доставлена с переломами четырех пальцев, множественными ушибами и гематомами, после того, как ее избил 62 летний охранник вуза.

После оказания необходимой медицинской помощи женщину отпустили. Полиция начала проверку по факту произошедшего. Сотрудникам правопорядка предстоит выяснить причины и обстоятельства избиения пожилой сотрудницы университета.

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