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НовостиОбщество19 января 2023 12:09

Охранник МГУ избил 72-летнюю сотрудницу физфака и сломал ей четыре пальца

Женщина доставлена в травмпункт с переломами четырех пальцев и множественными ушибами
Роман ПОЛОСИКОВ
Охранник МГУ сломал четыре пальца 72-летней сотруднице физфака

Охранник МГУ сломал четыре пальца 72-летней сотруднице физфака

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Москве охранник МГУ избил 72-летнюю сотрудницу физфака. Она доставлена в травмпункт с переломами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

72-летняя инженер физфака МГУ доставлена с переломами четырех пальцев, множественными ушибами и гематомами, после того, как ее избил 62 летний охранник вуза.

После оказания необходимой медицинской помощи женщину отпустили. Полиция начала проверку по факту произошедшего. Сотрудникам правопорядка предстоит выяснить причины и обстоятельства избиения пожилой сотрудницы университета.

Ранее KP.RU писал, чем закончился скандал с избиением школьницы в подмосковных Люберцах. Конфликт подростков был запечатлен на видео, и следователи разобрались в причинах произошедшего. Разгорелась ссора из-за эротической съемки, кадры которой выложила в сеть одна из девочек.