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НовостиОбщество19 января 2023 12:37

Домашний арест владельца сгоревшего цветочного склада Мачелюка продлили до 20 февраля

Также рассматривается вопрос о продлении ареста специалисту по охране труда Коновалову
Сергей КУДРИН
Домашний арест владельца ООО «Ново Флоре» Мачелюка продлили до 20 февраля 2023 года

Домашний арест владельца ООО «Ново Флоре» Мачелюка продлили до 20 февраля 2023 года

Фото: Артем КИЛЬКИН

19 января, в 11:00, в Дорогомиловском суде Москвы рассматривался вопрос о продлении меры пресечения владельцу компании ООО «Ново Флоре» Антону Мачелюку, по делу о сгоревшем цветочном складе в центре столицы, где погибли семь человек. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе суда.

Как нам подтвердили в суде, во время заседания рассматривался вопрос о возможности продления домашнего ареста для Мачелюка, и по итогу было принято решение оставить владельца компании под стражей. Пока что сообщается о том, что Мачелюк останется под домашним арестом ещё на два месяца.

Также известно, что сейчас рассматривается вопрос о продлении ареста для второго фигуранта, ответственного за пожарную безопасность и охрану труда Владимира Коновалова. 17 января же были продлены ранее принятые меры пресечения в отношении супруги Мачелюка - Анны Мачелюк.

Ранее KP.RU сообщал о том, что директор сгоревшего цветочного склада Анна Мачелюк заявила, что во время тушения пожара из здания пропал сейф с 20 млн рублей.