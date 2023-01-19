Домашний арест владельца сгоревшего цветочного склада Мачелюка продлили до 20 февраля

Домашний арест владельца ООО «Ново Флоре» Мачелюка продлили до 20 февраля 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

19 января, в 11:00, в Дорогомиловском суде Москвы рассматривался вопрос о продлении меры пресечения владельцу компании ООО «Ново Флоре» Антону Мачелюку, по делу о сгоревшем цветочном складе в центре столицы, где погибли семь человек. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе суда.

Как нам подтвердили в суде, во время заседания рассматривался вопрос о возможности продления домашнего ареста для Мачелюка, и по итогу было принято решение оставить владельца компании под стражей. Пока что сообщается о том, что Мачелюк останется под домашним арестом ещё на два месяца.

Также известно, что сейчас рассматривается вопрос о продлении ареста для второго фигуранта, ответственного за пожарную безопасность и охрану труда Владимира Коновалова. 17 января же были продлены ранее принятые меры пресечения в отношении супруги Мачелюка - Анны Мачелюк.

Ранее KP.RU сообщал о том, что директор сгоревшего цветочного склада Анна Мачелюк заявила, что во время тушения пожара из здания пропал сейф с 20 млн рублей.