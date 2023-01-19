Мужчина покусал девушку в одном из элитных ресторанов Москвы Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из элитных ресторанов Москвы мужчина покусал девушку за руку. В травмпункте ей прописали пить антибиотики, сообщает издание «Подъем» со слов потерпевшей.

Случай произошел в одном из элитных ресторанов Москвы, где девушка села за столик к своим подругам, в компании которых были мужчины. Тот самый нарушитель был среди них.

Девушка рассказала, что он взял ее руку и неожиданно начал кусать. Укусы были сильными настолько, что ему удалось прокусить руку. После жалоб охране заведения ей сказали, что он давно себя так ведет и кусает не только ее.

Теперь девушка сдает тесты на ВИЧ и гепатит, опасаясь за свое здоровье. По ее словам, сотрудники заведения так и не связывались с ней после инцидента. Она также добавила, что заявление в полицию она уже написала.

Ранее KP.RU писал, что охранник МГУ избил пожилую сотрудницу физфака университета. Она была доставлена в травмпункт с переломами четырех пальцев, множественными ушибами и гематомами.