Полицейский открыл стрельбу при задержании злоумышленников в пункте выдачи Wildberries в Москве

Полицейскому пришлось начать стрельбу при задержании злоумышленников в пункте выдачи Wildberries в Москве Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве полицейские открыли стрельбу при задержании злоумышленников в пункте выдачи Wildberries. Инцидент произошел на 8-й улице Текстильщиков, передает ТАСС слова источника из правоохранительных органов.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что при совершении преступления задержаны двое граждан. Один из них оттолкнул оперативника и попытался скрыться. При этом он оказывал активное сопротивление и решил завладеть табельным оружием. Полицейский выстрелил, попав в правое плечо злоумышленника.

Мужчине оказали первую помощь, также была вызвана скорая, раненого госпитализировали. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что инструктор в московском тире случайно выстрелил женщине в лицо. Мужчина передавал посетительнице пневматическую винтовку, когда произошло ЧП. Обстоятельства устанавливают.