Для москвичей заработал сервис оценки транспортной доступности новостроек

Желающие могут заранее узнать о маршрутах метро и наземки около своего будущего жилья Фото: Shutterstock

Москва продолжает развивать транспортную инфраструктуру. Каждый год строятся и открываются новые станции метро, а также наземные маршруты. При этом обеспечение пешей доступности подземки стала одной из приоритетных задач столичных властей. Информацию об этом москвичи теперь могут получить с помощью специального сервиса - «Узнай про ЖК». Он служит для независимой оценки транспортной доступности жилых комплексов. Сервис начал работать в тестовом режиме на портале uznai.mos.ru и сайте «Циана». Для его разработки использовались данные Департамента транспорта Москвы и навигационной компании 2ГИС.

В онлайн-рейтинге сейчас представлены 260 новых жилых комплексов столицы. Их оценивают по десятибалльной системе. При этом учитываются открытые данные о транспортной инфраструктуре и строительных объектах. Чем больше баллов у конкретной новостройки, тем лучше она обеспечена транспортом. Например, при расчёте максимальное значение имеет удаленность дома от метро. Логично, поскольку подземка сегодня — это самый популярный и надежный городской общественный транспорт. Каждый день метро обслуживает уже более 7 миллионов пассажиров.

Стоит отметить, что сервис наполняется данными при участии Дептранса Москвы и геосервиса 2ГИС без какого-либо вмешательства компаний-застройщиков. Рейтинг в дальнейшем будет расширяться. В нем станет больше оцененных объектов, а также появится оценка транспортной доступности отдельного дома внутри большого ЖК. Кроме того, добавят и новые функции. К примеру, в сервисе можно будет отметить свои часто посещаемые места в городе и сразу увидеть, от каких ЖК туда будет удобнее добраться.