Тимирязевскую сельхозакадемию эвакуировали из-за угрозы взрыва Фото: Александр ГЛУЗ

Всех находящихся в учебных корпусах и общежитиях Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС стало известно от источника в экстренных службах.

Сообщение об угрозе взрыва кампуса университета было получено от неизвестного. Учебное заведение эвакуировали, сейчас в корпусах проводится обследование. Мероприятия затянутся надолго — студентов попросили покинуть территорию кампуса и не возвращаться до 19:00.

ТАСС напомнил, что сообщения о минированиях различных объектов регулярно появляются в России с 2019 года. Анонимы отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозе взрывов в различных социально значимых учреждениях. В основном они приходят из-за рубежа.

Ранее KP.RU сообщал об эвакуации Департамента финансов Москвы из-за короткого замыкания. Все обошлось, возгорание не произошло, также нет и жертв.