«Обожаю, как падает Марина». Стали известны подозрительные подробности о подростках, выпавших с 22 этажа

«Обожаю, как падает Марина». Стали известны подробности о подростках, выпавших с 22 этажа Фото: Личный архив

Стали известны новые подробности трагедии на юго-западе Москвы. В ночь на 18 января под окнами дома на улице Знаменские Садки нашли два тела со следами падения с большой высоты. Погибшие — 16-летние Семен и Марина (имена изменены). KP.RU рассказал о том, что стало известно следствию о жизни подростков.

Оказалось, что погибший подросток был звездой школы. Семен занимался вокалом и постоянно участвовал в разных концертах. Марина — эффектная девочка из другого класса. Они долгое время дружили, а незадолго до трагедии начали встречаться.

Полиция нашла несколько пустых бутылок из-под пива и шампанского на балконе, где подростки отдыхали перед случившимся. Там же нашли записку, из которой ничего пока непонятно.

В соцсетях парня нашли пугающую запись: «Обожаю, как падает Марина!» Однако друзья школьников рассказали, что сделана она задолго до произошедшего и вообще отношения к этому не имеет. Проблем у пары не было, по крайней мере так считают родные.

Также вызвал оторопь статус на страничке Марины. «Обожаю …» (название наркотического средства). Впрочем, по мнению друзей, никаких запрещенных веществ девушка не употребляла, а статус был шуткой.