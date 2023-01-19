Фотовыставка у Северного речного вокзала в Москве помогла десяти животным найти новый дом Фото: Городское хозяйство Москвы

В аллеях рядом с Северным речным вокзалом Москвы были установлены стенды, на которых развесили фотографии животных, нуждающихся в любви и заботе. При помощи этих галерей удалось найти семью для десятка зверей, о чём пишет Телеграм-канал Комплекса городского хозяйства столицы.

На стендах изображены животные, которые находятся в приютах «Зоорассвет» и «Зеленоград». Возле каждой фотографии есть краткая характеристика хвостатого друга, а также описание предпочтений и черт характера, и небольшая история о нём. Кого-то бросили прежние хозяева, другим не повезло потеряться, а третьи и вовсе никогда не знали тепла домашнего очага.

Чтобы узнать больше о понравившемся животном, прохожим достаточно навести на QR-код под фотографией. Там же найдётся и ещё куда более обширный список животных, находящихся в приютах, которым тоже можно помочь, или даже забрать к себе жить. Всего в Москве работают 13 приютов, в которых живут больше 16 тыс. собак и кошек. В 2022 году семью обрели около трёх тысяч из них.

Ранее KP.RU сообщал о том, что онлайн-сервис по поиску пропавших животных помог хозяевам вернуть более 350 питомцев за два года существования.