МГУ проверяет информацию об избиении 72-летней сотрудницы физфака охранником Фото: Алексей Клятов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова инициировал служебную проверку информации об избиении 72-летней сотрудницы физфака. Созданная комиссия выяснит все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ.

И.о. декана физфака Владимир Белокуров выпустил приказ, по которому 18 января создана специальная комиссия для служебной проверки. Она изучит записи камер видеонаблюдения, опросит очевидцев происшествия и установит все факты и обстоятельства случившегося.

Затем будут разработаны меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Напомним, как писал ранее KP.RU, в Москве охранник МГУ избил 72-летнюю сотрудницу физфака. Ее доставили в травмпункт с переломами четырех пальцев, множественными ушибами и гематомами. Причины и обстоятельства избиения пожилой сотрудницы университета 62-летним охранником выясняют правоохранительные органы.