Редкого воробьиного сычика заметили в комплексном заказнике «Зеленоградский» в Москве Фото: Городское хозяйство Москвы

В московском комплексном заказнике «Зеленоградский» очевидцы заметили очень маленькую и весьма редкую сову - воробьиного сычика. Он внесён в Красную книгу Москвы как уязвимый вид, о чём пишет пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Крохотный сычик всего-навсего ненамного превосходит размерами воробья. Максимальные размеры этих птичек - всего 19 сантиметров, а вес - 75 граммов. Благодаря окрасу перьев сычики превосходно маскируются и способны скрываться в ветвях практически от любых хищников и людей.

Если вы когда-нибудь увидите воробьиного сычика, вы поймёте, почему он так назван. Дело даже не только в размерах, а скорее, в том, как эти птицы летают. Их стремительный полёт похож на полёт воробушка, настолько он быстр и тих. Однако несмотря на скорость, преодолеть за раз сычики могут не более нескольких десятков метров, как и воробьи.

Во время брачного сезона сычики привлекают самок посвистыванием и показывают им места для будущего гнездовья. Питаются эти совы мышами, а также более мелкими птичками. Иногда сычиков можно увидеть около птичьих кормушек, но они прилетели не за семечками, а чтобы ухватить одну из кормящихся птиц.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве у уличных фотографов изъяли краснокнижную ушастую сову.