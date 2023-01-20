Гидрометцентр: в Москве ожидается около +5 градусов и местами туман 20 января 2023 года

В Москве ожидается температура около +5 градусов и местами туман 20 января 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 20 января 2023 года прогнозируется температура от трех до пяти градусов тепла. Местами на столицу опустится туман, сообщается на портале Гидрометцентра России.

Москву ожидает облачная погода с небольшим дождем, а юго-восточный и южный ветра будут дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Порывы ветра могут достигать 15 градусов.

На дорогах и тротуарах Москвы образуется слой наледи, поэтому и водителям и пешеходам стоит быть аккуратными.

Ночью температура воздуха опустится до двух градусов ниже нуля, и пройдет темное время суток преимущественно без осадков.

Ранее KP.RU писал, что Крещение в Москве в 2023 году стало самым теплым с 2007 года. Столбик термометра зафиксировал 2,3 градуса тепла, в то время как в 2007 в это праздник было 6,3 градуса выше нуля.