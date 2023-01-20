Пациентка загорелась на операционном столе в Москве

Пациентка получила ожоги из-за возгорания на операционном столе во время операции в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

В одном из медицинских учреждений Москвы во время операции на плече, пациентка получила ожоги из-за возгорания на операционном столе. По факту происшествия проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Также сообщается, что при возгорании пострадал и хирург, проводивший операцию. Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве начало проверку по факту столь необычного случая. Органам предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшего.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК по городу Москве Стрижову А.А. доложить ему лично обо всех обстоятельствах происшествия.

Ранее KP.RU писал, что в МГУ проверяют информацию об избиении 72-летней сотрудницы физфака. Специальная комиссия изучит данные с камер наблюдения и опросит очевидцев. После установления всех обстоятельств, будут приняты меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.