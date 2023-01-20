На юго-востоке Москвы обнаружили тело женщины с колото-резаными ранениями фото: Столичный СК

На юго-востоке Москвы в одной из квартир жилого дома на улице Верхние поля обнаружили тело 35-летней женщины с колото-резаными ранениями. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета столицы.

По факту убийства женщины следователи возбудили уголовное дело. Супруг погибшей 1978 года рождения задержан сотрудниками правопорядка по подозрению в убийстве.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего. Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер наблюдения и допрашивают соседей.

Ранее KP.RU писал, что в одном из медучреждений Москвы пациентка загорелась на операционном столе. Также при возгорании во время операции пострадал хирург, проводивший ее. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.