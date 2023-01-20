На участке МЦК от Крымской до Хорошево не будет движения поездов 21 января

На участке МЦК от Крымской до Хорошева не будет движения поездов 21 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 января на участке МЦК от Крымской до Хорошево не будет движения поездов. Привычное движение будет восстановлено утром 22 января, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

По часовой стрелке поезда будут следовать только до станции Крымской, а против часовой — до Хорошево. Интервал движения поездов на остальном участке составит 8 минут в течение всего дня.

Подобное ограничение движения необходимо для строительства пешеходного тоннеля на ТПУ «Тестовская», через который будет проходить МЦД-4.

Отмечается, что в течение всего дня не будет движения поездов между станциями: Шелепиха, Деловой Центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут с учетом временных ограничений движения. Для удобства граждан можно использовать альтернативные маршруты других линий метрополитена.

Ранее KP.RU писал, что на Волоколамском шоссе Москвы запустили пять новых выделенных полос для общественного транспорта. Они позволят сократить время в пути для городского транспорта на восемь минут.