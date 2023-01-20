Приезжий мужчина взломал два офиса в Москве и похитил техники на полмиллиона рублей Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве 40-летний мужчина взломал два офиса и похитил различной техники на более 500 тысяч рублей. Оба офиса были расположены в здании на Щелковском шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Сотрудникам правопорядка удалось задержать приезжего мужчину, который подозревается в кражах. Личность подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения.

Он похитил из офисов 8 ноутбуков, мобильный телефон и беспроводную мышь. До задержания злоумышленник успел реализовать награбленное и потратить вырученные деньги на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по факту данного преступления, а фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что мужчина украл смартфон у девушки в метро и чуть не попал под поезд, пытаясь скрыться. Грабителя удалось задержать на станции метро «Бауманская».