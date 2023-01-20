Ефимов: В 2022 году 9 столичных промкомплексов и технопарков получили льготы по аренде земли

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал общую сумму льгот на аренду земли, полученных столичными промкомплексам и технопарками в прошлом году. Такую меру поддержки промышленных компаний московские власти сохраняют с 2016 года. Напомним, городские предприятия со специальными статусами вправе воспользоваться сниженной ставкой арендной платы за участки. Для промкомплексов она равна 0,3 процента от кадастровой стоимости, для технопарков – 0,01 процента.

«С начала 2022 года такие льготы получили девять столичных предприятий для 14 земельных участков суммарной площадью 19,7 гектара, - отметил заммэра. - В результате компании ежегодно смогут экономить свыше 30 миллионов рублей в текущих ценах».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что льготу оформляют на десять лет. Она положена предприятиям из социально значимых и наукоемких отраслей. Среди них - пищевая промышленность, фармацевтика и машиностроение.

«В 2022 году арендные льготы получили имущественные комплексы таких промышленных предприятий, как «Спецкабель», «Меридиан», «Рот Фронт», «Связьстройдеталь», «ММЗ «Вперед» и «МНПК «Биотики», - уточнил Гаман. - Также в 2022 году льготные ставки предоставлены технопаркам – ПАО «Калибр», АО «Телекомпания НТВ» и АО «Московский завод тепловой автоматики».

Получатели льготы должны ежегодно подтверждать свой статус промкомплекса или технопарка. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что в прошлом году для антикризисной помощи бизнесу городские власти объявили об автоматическом продлении на один год всех спецстатусов - промкомплекса, технопарка, якорного резидента, инвестиционного приоритетного проекта.

«Таким образом, компаниям не надо дополнительно подтверждать соответствие установленным критериям, чтобы продолжать получать льготы, - добавил глава ведомства. - Спецстатусы сегодня в общей сложности присвоены около 140 компаниям. Из них 66 – это предприятия со статусом промышленного комплекса. С каждым годом их число растет».

Например, в 2022 году промкомплексами стали предприятия по выпуску готовых блюд и десертов, кабельно-проводниковой продукции, а также другие производства.