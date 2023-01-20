Новогодние световые инсталляции останутся в Москве до весны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны. Об этом заявили в Комплексе городского хозяйства столицы. Часть декораций, украшающих город в праздники, уже убрали.

После окончания новогодних выходных с улиц столицы убрали более тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства завершают демонтаж части новогодних уличных конструкций. А вот световые элементы останутся в столице до весны — они создают хорошее настроение и служат дополнительным источником уличного освещения.

Демонтированные украшения отправят на склады, где они будут храниться до декабря. За это время специалисты их осмотрят, очистят и при необходимости отремонтируют.

Всего к Новому году и Рождеству Москву украсили свыше 4 тыс. декоративных конструкций, представляющих собой современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. При этом все украшения используются из года в год.

Ранее KP.RU писал, что в 2021 году световые конструкции оставляли в Москве до апреля.