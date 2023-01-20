Лжеконсультанты в Москве обманули людей на сумму более 17 миллионов рублей Фото: Shutterstock

Мошенники в Москве под видом инвестиционных консультантов обманули людей на сумму более 17 миллионов рублей. Сотрудникам правопорядка удалось пресечь деятельность преступной группировки, сообщает пресс-центр МВД России.

Сообщается, что злоумышленники обещали трудоустроить людей, которые искали работу в интернете. В офисах псевдоменеджеры предлагали пройти обучение стоимостью от 50 до 300 тысяч рублей.

Во время такого обучения перед людьми разыгрывали целый «спектакль», в рамках которого на весь офис звучал громкий звук, который якобы означал большой выигрыш на бирже. Позже введенным в заблуждение ученикам предложили вложиться в биржевые активы.

Отмечается, что все сделки проводились на специальном симуляторе, а деньги, которые люди вкладывали, мошенники присваивали себе.

В ходе обысков сотрудникам правопорядка удалось изъять компьютеры, телефоны и документы, которые смогут доказать причастность задержанных к мошеннической деятельности.

Самим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование пока не завершено.

Ранее KP.RU писал, что мужчина потерял около 10 миллионов рублей при попытке выгодного обмена их на доллары. Щедрый пункт обмена он нашел в Telegram.