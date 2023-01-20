Медучреждения Москвы зафиксировали 2038 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки, по данным на 20 января 2023 года, в Москве выявили 2 038 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в столице России переболели 3 326 428 человек, о чём сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

136 жителей столицы пришлось госпитализировать, так как их состояние не позволило лечиться амбулаторно. Стоит отметить, что за те же 24 часа благополучно завершили курс лечения от коронавируса ещё 1 547 человек. Всего в Москве полностью излечились 3 130 771 пациентов.

Также за минувшие сутки были подтверждены ещё 12 смертей из-за ковида - в эту статистику вносятся те умершие, чья смерть наступила непосредственно из-за коронавируса, и это удалось подтвердить при помощи экспертизы. Всего Москва потеряла из-за этой болезни 47 761 человека.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве по-прежнему бушуют грипп и ОРВИ. Коронавирус сейчас далеко не единственная проблема врачей - число заболевших гриппом выросло во всех возрастных категориях.