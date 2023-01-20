Собянин рассказал о реализации проектов комплексного развития бывших промзон Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что комплексное развитие территорий определит облик столицы на ближайшие 100 лет. Сегодня в городе реализуют 25 таких проектов. Общая площадь промзон превышает 366 гектаров.

Реорганизация промышленных зон открывает новые возможности для развития Москвы, отметил градоначальник. Как пояснил Сергей Собянин, промышленности не нужны огромные площади, но без участия властей что-то менять собственники не собирались. Поэтому правительство Москвы добилось принятия закона о комплексном развитии территорий и получило право принимать решения о реализации соответствующих проектов.

Собственники промзоны могут осуществить его самостоятельно либо продать территорию городу для дальнейших действий.

В рамках 25 действующих проектов планируют построить современные промышленные предприятия и технопарки общей площадью 1,8 млн квадратных метров. Это позволит создать 87 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций составит около 705 млрд рублей.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году. Он касался реорганизации производственной зоны Октябрьское Поле.

В Щукине уже ввели в эксплуатацию жилой дом со встроенной поликлиникой на 150 посещений в смену. Всего здесь планируют построить почти 185 тыс. «квадратов». Также возведут школу и технопарк.

550 тыс. квадратных метров недвижимости в рамках КРТ появится в Войковском районе на месте складов. Предусмотрены социальные объекты, среди которых детский сад и школа.

Также современный микрорайон появится в Зюзине. В Солнцеве построят объекты общественно-делового назначения, а в Тимирязевском районе на месте недостроенной стоянки возведут крупный деловой центр.

Ранее KP.RU писал, какие планы по строительству социальных объектов в ближайшие три года есть в Москве.