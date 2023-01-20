Интересные направления для самостоятельных экскурсий из Москвы

Сергиев Посад

Праздники закончились и все погрузились в бытовые хлопоты. Но чтобы разнообразить серые зимние будни, сайт KP.RU предлагает отправиться в путешествие выходного дня. Мы собрали несколько интересных направлений для поездок, которые не потребуют больших затрат, помогут отдохнуть от большого города и узнать что-то новое. А если слушать в дороге аудиогиды, то не придется даже тратиться на экскурсии. Их подготовили в МТС совместно с автором проекта «Заброшенная Россия» Анной Короб и автопутешественником Георгием Хачатуровым. Аудиоэкскурсии бесплатны и доступны абонентам любых операторов. Итак, поехали.

Ясная поляна

Ясная Поляна — усадьба в Щекинском районе Тульской области. Она основана в XVII веке и принадлежала сначала роду Карцевых, затем роду Волконских и Толстых. Именно здесь родился Лев Николаевич. Здесь он жил и творил, создал «Войну и мир» и «Анну Каренину», здесь же писатель и похоронен.

Дорога из Москвы до Ясной Поляны составляет 200 километров. Благодаря аудиогиду время в пути пролетит незаметно, и вы услышите порядка сорока интересных рассказов про культурные достопримечательности городов, мимо которых проезжаете – Серпухова, Алексина, Подольска, Чехова и Тулы. Здесь будут истории про Тульский кремль, музеи пряника и самовара, усадьбу Молоди, Вознесенскую Давидову пустынь и другие места, информацию о которых не найти в традиционных путеводителях.

Сергиев Посад

Этот город Московской области расположен совсем близко к Москве. Однако по пути сюда вам встретятся старинные усадьбы Любимовка и Талицы и колоритные села Радонежское и Воздвиженское. Включив аудиосопровождение, вы услышите об этих исторических объектах целых тридцать интересных историй и любопытных фактов. Например, узнаете, какие интриги плела царевна Софья, и что из этого вышло. Разберетесь, где на Троицкой дороге располагались путевые дворцы и зачем их строили.

В самом же Сергиевом Посаде стоит посетить монастырский комплекс. Паломники со всего мира съезжаются сюда, чтобы поклониться мощам основателя Лавры – Сергия Радонежского.

Калуга

Калуга

Поездка в Калугу – настоящее приключение. Дорога сюда проходит мимо старинных русских городов Боровска, Наро-Фоминска, Обнинска и Малоярославеца и составляет порядка 180 километров. В пути с помощью цифрового гида вы узнаете, где живет русский Бэнкси, почему в Подмосковье проводился съезд китайской коммунистической партии, а где французская армия села в лужу.

В самой Калуге находится первый в мире и крупнейший в России музей космонавтики имени К.Э. Циолковского – основоположника теоретической космонавтики. Здесь можно будет не только познакомиться с историей отечественной и мировой космонавтики, но даже заглянуть внутрь легендарной станции «Мир».

Бесплатные аудиогиды доступны в мобильном приложении МТС Music.