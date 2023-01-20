Собянин пообещал открыть еще 6 пунктов проката спортинвентаря в Москве в 2023 году

Уникальный проект реабилитации Битцевского леса Москвы завершили открытием Центра проката Фото: Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Уникальный проект реабилитации Битцевского леса Москвы завершили открытием прокатного центра. Зимой там можно арендовать лыжи или тюбинг, а летом там будут велосипеды, самокаты, лыжи-роллеры и палки для скандинавской ходьбы. Об этом стало известно из официального Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина.

Битцевский парк уже давно стал местом притяжения людей, желающих заниматься спортом на природе. Зимой в парке работают 5 лыжных трасс, а также два катка с искусственным льдом.

В других районах Москвы открыли уже 10 подобных современных прокатов, а до конца 2023 года планируют открыть еще 6. На их базе будут работать различные спортивные секции, а также будут проводиться соревнования.

Мэр отметил, что важно было сохранить целостность заповедной части парка, поэтому все активности перенесли ближе к окраинам леса. Центр проката находится в хорошей транспортной доступности вблизи станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» и «Улица Старочкаловская».

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин открыл новый путепровод в поселке Коммунарка. По словам мэра, принято решение продлить Сокольническую линию до станции «Потапово».