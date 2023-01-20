Пенсионерка пообещала продать за 3 млн рублей две квартиры в Москве их арендатору

Пенсионерка пообещала за вознаграждение передать в собственность две государственные московские квартиры их арендатору Фото: Артем КИЛЬКИН

61-летняя жительница Подмосковья за вознаграждение в 3 млн рублей предложила мужчине стать владельцем двух квартир в столице, которые он арендует. Пожилая женщина уверяла, что знает способы перевести недвижимость, принадлежащую Росимуществу, в его собственность. Однако мужчина не поверил словам собеседницы и обратился в полицию, передает «МВД Медиа».

Пожилую «помощницу» задержали при передаче части денег. Оказалось, что выполнять обещание женщина не собиралась. Более того, возможности сделать это у нее не было.

Возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества. Фигурантке предъявили обвинение, на время следствия ее отправили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве арестовали двоих фигурантов уголовного дела о мошенничестве с автостраховками. Злоумышленники инсценировали ДТП и незаконно получали компенсационные выплаты.