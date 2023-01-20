На крыше станции метро «Пыхтино» в Москве появится площадка для отдыха

На крыше станции метро «Пыхтино» появится площадка для отдыха Фото: stroi.mos.ru

Новая площадка для отдыха появится на крыше станции метро «Пыхтино». Она расположится на уровне земли, а попасть на нее можно будет обойдя наземный вестибюль станции, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Территорию облагородят гранитной плиткой светлого и темного оттенков серого цвета, а вокруг выходящих на поверхность пяти вентиляционных киосков, сделают клумбы и установят удобные скамейки.

Вид с площадки будет открываться на долину реки Ликовы и окружающие ее природные ландшафты.

По проекту предусмотрели и удобные лестницы, и тропинки, которые будут вести к создаваемой на берегу реки прогулочной зоне. Отмечается, что это общественное пространство расположится вплоть до здания отдыха локомотивных бригад, из которого также предусмотрен выход на площадку.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин пообещал открыть еще 6 современных центров проката спортинвентаря в разных районах Москвы. Один из таких центров завершил проект по реабилитации Битцевского леса в столице.