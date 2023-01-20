Аналитики назвали среднее время для поиска работы в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поиск новой работы - это всегда большой стресс, так как никто не знает, как долго придётся оставаться без средств к существованию. Издание РИАМО запросило аналитические данные у известного сервиса поиска работы, чтобы узнать, как долго в среднем москвичи ищут себе новое место.

Опрос проводился в декабре 2022 года среди 10 тыс. респондентов трудоспособного возраста. Как оказалось, более половины россиян (53%), которые ищут работу в Москве (или на московские компании удалённо), находят место за две-четыре недели.

Сегодня в том, чтобы быстро закончить процесс трудоустройства, заинтересованы и компании, и соискатели. Поэтому в Москве 44% соискателей тратят на поиск работы больше 1-2 собеседований, что стало возможным также благодаря онлайн-общению и уточнению многих деталей ещё до очной встречи.

При этом есть в столице и 15% сотрудников, которые были наняты вообще без собеседования. Сейчас это актуально на многих вакансиях, где от сотрудника требуется только физическая подготовка - там встреча заменяется тестированием, анкетированием или иными формами проверки кандидата.

Основными причинами смены работы в Москве, ожидаемо, становятся более высокие зарплаты и карьерный рост. Однако немало и тех, кто ищет новое место ради более интересных задач и перемен в жизни.

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