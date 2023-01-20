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НовостиОбщество20 января 2023 14:01

Госавтоинспекция Подмосковья призвала к осторожности на дорогах из-за резких перемен погоды

Дороги региона остаются скользкими
Мила ГЕНЬ
Госавтоинспекция Подмосковья призвала к особой осторожности на дорогах из-за резких перемен погоды

Госавтоинспекция Подмосковья призвала к особой осторожности на дорогах из-за резких перемен погоды

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госавтоинспекция Московской области в своем Телеграм-канале опубликовала предупреждение об изменении погодных условий. В регионе потеплело, но осадки в виде мокрого снега и дождя, а также скользкие дороги сохраняются. Всех участников дорожного движения попросили быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожно-транспортной дисциплины.

В связи с резкими изменениями погодных условий и температурными перепадами водителям порекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, исключить резкие маневры, контролировать наличие омывающей жидкости.

Пешеходов просят проявлять осторожность и внимание при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

В случае ЧП за помощью можно обратиться в Центр Управления Госавтоинспекции Подмосковья по телефону 8-495-688-81-71 или на Единый номер «112».

Ранее KP.RU писал, что в Москве вечером 20 января ожидаются семибалльные пробки из-за гололедицы.