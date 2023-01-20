Автоледи сбила двух людей на нерегулируемом переходе в Зеленограде

Двое пешеходов госпитализированы после столкновения с иномаркой «Тойота» в Зеленограде Фото: прокуратура Москвы

В Зеленограде произошло ДТП с участием двух пешеходов. Мужчина и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу, когда в них врезалась управляющая иномаркой «Тойота» автоледи. О случившемся сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что за рулём иномарки была женщина 1949 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы, при этом мужчина находится в очень тяжёлом состоянии. Сейчас устанавливаются обстоятельства этого инцидента, прокуратура контролирует процесс и готовится вынести решение по итогам работы.

На месте находятся представители правоохранительных органов, их работу координирует первый заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Никита Карташов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве грузовик снёс опору ЛЭП и врезался в три другие машины. Водитель грузовика погиб.