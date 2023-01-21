На МКАД автомобиль опрокинулся на бок после столкновения трех машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

На внутренней стороне 47 км МКАД столкнулись три автомобиля. После этого один из них опрокинулся на бок. О ДТП рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария случилась утром 21 января. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Информация о пострадавших пока не поступала.

В дептрансе добавили, что из-за аварии перекрыта одна полоса, движение осуществляется по оставшимся четырем. Водителей попросили объезжать данный участок. Спустя девять минут, в 8:22 ведомство сообщило о восстановлении движения.

Ранее KP.RU писал о ДТП в Зеленограде. Там 73-летняя пенсионерка на иномарке сбила двоих пешеходов. Мужчина и женщина в это время шли по зебре. Сейчас их с травмами госпитализировали. Один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии. Установление обстоятельств контролирует прокуратура округа.