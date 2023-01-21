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НовостиПроисшествия21 января 2023 5:57

На МКАД автомобиль опрокинулся на бок после столкновения трех машин

Обстоятельства случившегося выясняют
Мила ГЕНЬ
На МКАД автомобиль опрокинулся на бок после столкновения трех машин

На МКАД автомобиль опрокинулся на бок после столкновения трех машин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На внутренней стороне 47 км МКАД столкнулись три автомобиля. После этого один из них опрокинулся на бок. О ДТП рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария случилась утром 21 января. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Информация о пострадавших пока не поступала.

В дептрансе добавили, что из-за аварии перекрыта одна полоса, движение осуществляется по оставшимся четырем. Водителей попросили объезжать данный участок. Спустя девять минут, в 8:22 ведомство сообщило о восстановлении движения.

Ранее KP.RU писал о ДТП в Зеленограде. Там 73-летняя пенсионерка на иномарке сбила двоих пешеходов. Мужчина и женщина в это время шли по зебре. Сейчас их с травмами госпитализировали. Один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии. Установление обстоятельств контролирует прокуратура округа.