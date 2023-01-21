Ефимов: В 2022 году город одобрил более 30 масштабных промышленных инвестпроектов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в 2022 году утвердила решения о реализации 31 масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в промышленной отрасли. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это почти столько же, сколько за предыдущие шесть лет. Компании получат более 181 гектара земли, на которой построят новые и расширят существующие производства.

«В результате в Москве появятся предприятия по выпуску строительных материалов, продуктов питания, кормов для домашних животных, одежды, косметических средств, мебели и упаковки, а также логистический центр, технопарки, индустриальный кластер и другие объекты, - отметил заммэра. - На этих производствах создадут свыше 19 тысяч новых рабочих мест».

Напомним, инвесторам городская земля выделяется без торгов в аренду для МаИП с 2016 года. Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, для бизнеса эта мера является эффективной, поскольку застройщикам проще создавать и развивать предприятия. Плюс ко всему такая поддержка компаний позволяет им открывать дополнительные рабочие места и приносит новые инвестиции в экономику города.

Например, в Троицком округе на участке в 27 гектаров за счёт инвестора появится пищевой кластер. В нем будут работать производители молочных и мясных продуктов, сладостей, напитков, зелени, упаковки и других товаров.

«На севере города будет создано предприятие по выпуску готовых блюд для системы общественного питания – от соцобъектов и учреждений здравоохранения до пассажирских скоростных поездов, - добавил глава ведомства. - Для этого Москва передаст в аренду 1,8 гектара земли».

Кроме того, на западе города под размещение производства инновационных продуктов питания отдадут еще 0,7 гектара.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что заводы стройматериалов построят в рамках половины из всех утвержденных в прошлом году проектов. Среди них, к примеру, комплекс по производству строительной продукции, а также административные и выставочные зоны в Зеленограде. Для этого здесь выделены четыре участка площадью более 35 гектаров. А Троицком округе недалеко от станции Бекасово-Сортировочное на 28 гектарах земли возведут предприятия по выпуску стекла, плит и блоков.