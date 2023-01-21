Московские врачи рассказали, как справиться с последствиями высокого атмосферного давления

Врач-терапевт из Москвы рассказала, как справиться с последствиями высокого атмосферного давления Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на текущих выходных ожидают повышенное атмосферное давление. Оно грозит некоторым людям ухудшением самочувствия, рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт Лариса Алексеева.

Особо чувствительные люди к давлению люди могут чувствовать вялость, усталость, слабость, нехарактерные болевые реакции, головные или суставные боли, а также раздражение и плаксивость.

Другой специалист, врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил, что аномальное атмосферное давление может влиять на изменение эмоционального фона, вызывать сонливость или противоположную ей гиперактивность.

Наиболее подвержены воздействую погоды люди с хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые. При повышении атмосферного давления врач посоветовал снизить до минимума нагрузку — как физическую, так и психологическую, и ложиться раньше спать.

Андрей Кондрахин перечислил продукты, которые помогают нормализовать состояние в такую погоду. Так цитрусовые способствуют улучшению кровообращения и настроения, чай с мятой и шоколад нормализуют уровень давления.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал, что синоптик Шувалов предупредил гипотоников о непростой погоде на выходных в Москве.